هوندا تكشف عن أسعار أحدث سياراتها الكهربائية

أعلنت هوندا أن أول سيارة دفع رباعي كهربائية مخصصة لها Prologue، ستحصل على تصنيف وكالة حماية البيئة (EPA) الأفضل في فئتها والذي يبلغ 296 ميلاً (476 كم) للطراز القياسي، وستبدأ أسعار السيارة الجديدة من 48,795 دولارًا أمريكيًا.

هوندا تكشف عن أسعار أحدث سيارتها الكهربائية

يقدم الطراز المبتدئ، Prologue EX، النطاق الأكبر في المجموعة. وذلك لأن مجموعة نقل الحركة ذات المحرك الواحد والدفع بالعجلات الأمامية (والتي تتم مشاركتها مع طراز Touring 2WD) هي الأكثر كفاءة في التشكيلة. يوفر للسائقين قوة 212 حصانًا (158 كيلووات / 215 حصانًا) و236 رطل قدم (320 نيوتن متر) من عزم الدوران.

تأتي EX أيضًا بعجلات من الألومنيوم مقاس 19 بوصة ومدمجة من Google ونظام Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي وشاحن هاتف لاسلكي ومقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا في 10 اتجاهات ومقاعد أمامية مدفأة وتحكم مناخي مزدوج المنطقة وسيريوس XM. راديو الأقمار الصناعية.

تضيف مجموعة نقل الحركة ذات المحرك المزدوج والدفع الرباعي قوة حصانية على حساب بعض المدى. يوفر قوة 288 حصانًا (215 كيلووات / 292 حصانًا) و333 رطل قدم (451 نيوتن متر) من عزم الدوران. متوفر في كلا الطرازين EX وTouring، ويضيف 3000 دولار إلى سعر Prologue ويحصل على نطاق يبلغ 281 ميلاً (452 كم).

يتصدر طراز Elite التشكيلة، متوفر فقط مع مجموعة نقل الحركة ذات المحرك المزدوج AWD، ويتعرض نطاقها للخطر بشكل أكبر بسبب الفخامة، ويصل مداها إلى 273 ميلاً (439 كم). تبدأ أسعار الطراز من 59,295 دولارًا.

ويعني هذا السعر أن تكلفة Prologue أقل بكثير من سيارة شيفروليه Blazer EV ذات الصلة الوثيقة بها، والتي تبدأ بسعر 56,715 دولارًا. ومع ذلك، فإن مشروع تجديد نظم الإدارة للإصدار ذو المحرك الواحد من Blazer ليس متاحًا بعد. ومع ذلك، ستظل جنرال موتورز تمتلك أرخص منصة Ultium كروس في السوق بفضل سيارة Equinox EV الأصغر قليلاً، والتي من المتوقع أن تبدأ أسعارها من 34.995 دولارًا.

على الجانب المميز من المعادلة، تبدأ سيارة كاديلاك Lyriq (التي تعتمد أيضًا على نفس المنصة) بسعر 57,195 دولارًا أمريكيًا، وتبدأ سيارة Acura ZDX بسعر 64,500 دولارًا أمريكيًا.

بالإضافة إلى السيارة نفسها، تقول هوندا إنها ستكون أول شركة تصنيع سيارات تقدم للعملاء أرصدة عبر شبكات شحن متعددة في الولايات المتحدة.