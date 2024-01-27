تويوتا تكشف عن إصدار جديد من GR Yaris

بعد مرور عام تقريبًا، أعلنت تويوتا عن سيارتين نموذجيتين من طراز GR Yaris في معرض طوكيو للسيارات 2023. لقد كانت هذه الإصدارات هي GR Yaris RZ Kalle Rovanpera وSebastien Ogier، التي كانت تأتي بمظهر خاص وتم ضبطها بأوضاع قيادة مخصصة تناسب سائقي WRC التي سميت باسمها. وجاءت هذه المفاهيم مع وعد بانها ستكون متاحة للبيع.

تويوتا تكشف عن اصدار جديد من GR Yaris

في العام الذي انقضى منذ ظهورها لأول مرة، تلقت سيارة GR Yaris عملية تجميل كبيرة. وبالتالي فإن النماذج الجديدة تبدو مختلفة بعض الشيء. العناصر الأساسية هي نفسها بالرغم من ذلك؛ تم تشطيب سيارة Ogier بظل داكن يسمى Matte Stealth Gray، مما يساعد على إبراز مساميك الفرامل الزرقاء خلف عجلات BBS الحادة مقاس 18 بوصة. جناح سباق خاص مصنوع من البلاستيك المقوى بألياف الكربون يزين الفتحة، وستجد بعض الشارات التي تكرم نجاح Ogier's WRC وبلده الأصلي فرنسا.

أصبحت سيارة Rovanpera أكثر سطوعًا، حيث ترتدي نسخة من كسوة السباق ثلاثية الألوان مع شعارات خاصة وأوسمة WRC. الجناح الخلفي مطابق لذلك الموجود في GRMN Yaris.

وبالانتقال إلى الداخل، تتمتع كلتا السيارتين بشارات خاصة وخياطة متباينة فريدة لكل إصدار. ستجد أيضًا شاشات قياس TFT كاملة وحصرية تعرض أوضاع القيادة المحددة لكل سيارة. لكن الأوضاع تختلف كثيرًا عن إعدادات الحصى والمضمار التي تجدها في سيارة GR Yaris العادية.

يكتسب إصدار Ogier وضع Morzio، الذي تصفه تويوتا بأنه "ضبط النفس (اتصال مباشر) يتم تطبيقه إلى أقصى حد على العجلات الأمامية والخلفية أثناء التسارع ويتم إرخاءه فقط عند الضرورة أثناء الكبح." يمكنك أيضًا الحصول على وضع SEB، الذي تم تسميته باسم Ogier وتم ضبطه لإرسال المزيد من القوة إلى العجلات الخلفية مقابل العجلات الأمامية.

أما بالنسبة لإصدار Rovanpera الملون، فإنه يكتسب وضع Donut المسمى بشكل ملون والذي يضمن "التحكم في الانزلاق أثناء الانجراف". هذا يبدو وكأنه وضع الانجراف بالنسبة لنا. هناك أيضًا وضع KALLE، الذي يشتمل على ترس تفاضلي خلفي مختلف من أجل "التأرجح بقوة خارج الجزء الخلفي من السيارة عند الدخول في منحنى وسحب مقدمة السيارة للأمام باستخدام دواسة الوقود". يبدو هذا أيضًا بمثابة وضع الانجراف بالنسبة لنا، ولكنه وضع يركز أكثر قليلاً على التحرك بشكل جانبي للغاية.

ستقوم تويوتا بتصنيع 200 سيارة فقط، 100 لكل منها، وبالتالي فإن احتمالات رؤيتهم في أي مكان ستكون ضئيلة للغاية.