بسبب محمد صلاح .. سيف زاهر يفتح النار على الجمهور

دافع الإعلامي سيف زاهر علي الفرعون المصري نجم ليفربول محمد صلاح عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب سيف زاهر : "هو صلاح معملش إيه للمنتخب! .. مشواره مع المنتخب كله كفاح ولو في توفيق كان كسب 2 كأس أمم".. تعليق قوووي من سيف زاهر عن الانتقادات الموجهة للنجم محمد صلاح .



وكشف تقرير من صحيفة "ليفربول إيكو" إلى تطور جديد في حالة اللاعب محمد صلاح، بعد تلقيه العلاج والتأهيل في نادي ليفربول.

يبدو أن صلاح لن يشارك في مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديموقراطية في دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ومع ذلك، يُفترض أن يكون محمد صلاح قد تقدم في التأهيل بشكل إيجابي، مما قد يجعله جاهزًا للمشاركة في مراحل متقدمة من البطولة في حال تقدم منتخب مصر.

وأشارت الصحيفة إلي أن محمد صلاح قد يكون متاحا للمشاركة مع الفراعنة بداية من 2 فبراير أي يستطيع المشاركة في دور في ربع النهائي 2 فبراير ونصف النهائي 7 فبراير والنهائي 11 فبراير في حالة الوصول.