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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. حسام حسن: معنديش مشكلة في رحيل هذا اللاعب إلى الزمالك

حسام حسن
حسام حسن

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات كابتن حسام حسن بشأن اللاعب ناصر ماهر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي : مفاجأة.. حسام حسن: معنديش مشكلة في رحيل نجم مودرن فيوتشر الي الزمالك.

أعلن نادي مودرن فيوتشر تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفريق خلفا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو. ويشغل إبراهيم حسن منصب مدير الكرة.

وجاء ذلك بعد جلسة عقدها حسام حسن و إبراهيم حسن  مع وليد دعبس رئيس النادي.

 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض المران غداً السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم ، استعداداً للقاء نهائي كأس تحدي دبي.

وكان  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.

ومن المقرر أن يكون تدريب الغد خفيفاً حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد عقب خوض مباراة اليوم أمام الرجاء المغربي في نصف النهائي.

أزمة حسام حسن اللاعب ناصر ماهر الكابتن حسام حسن الإعلامي مهيب عبد الهادي مودرن فيوتشر

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