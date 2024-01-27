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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مش هيرجع على النهائي.. تطور جديد في إصابة محمد صلاح وموعد عودته

محمد صلاح
محمد صلاح

بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية والمنتخب المصري بشأن عودة محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب التطورات الأخيرة الذي كشف عنها الريدز خلال الساعات القليلة الماضية.. فما القصة؟

يذكر أن محمد صلاح، قد غادر إلى ليفربول من أجل استكمال فترة التأهيل الخاصة به بعد إصابته في مباراة غانا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

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الأمر المؤكد أن محمد صلاح سيغيب عن مباراة المنتخب المقبلة أمام الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، إلا أنه لن يعود على نهائي أمم أفريقيا حال تأهل منتخب مصر، كما تم تداوله من قبل الكثيرين عقب إصابته.

موعد مباراة مصر والكونغو

 حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء غد الأحد الموافق 28 من شهر يناير الحالي، ليكون موعد مباراة منتخب مصر ضد الكونغو، في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والساعة 12:00 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الفائز من لقاء مصر والكونغو سيتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز من مباراة غينيا الإستوائية وغينيا والمحدد لها السابعة مساء غدا الأحد.

ما موعد عودة محمد صلاح؟

على عكس ما توقعه الكثيرون وتم تداوله مؤخرا بشأن عودة محمد صلاح على نهائي أمم أفريقيا، خاصة بعد إعلان خطورة إصابة محمد صلاح، شهدت الساعات الماضية تطورا جديدا في حالة محمد صلاح وموعد عودته، الذي سيكون أقرب من النهائي.

ويتلقي محمد صلاح، العلاج حاليا في إنجلترا بعد تعرضه للإصابة رفقة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، تحديدا خلال لقاء غانا بالجولة الثانية لمرحلة المجموعات بالبطولة القارية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ليفربول إيكو» فإنه بعد 24 ساعة تأهيل في نادي ليفربول داخل مركز «أكسا» الخاص بالريدز، فإن هناك تطور جديد ومفاجئ في حالة محمد صلاح، الذي سيغيب عن دور الستة عشر لمنتخب مصر ضد الكونغو الديموقراطية.

أما المفاجأة القوية، والتي جاءت بعد يوم واحد على تأهيله في ليفربول، أنه قد يُشارك بالأدوار المقبلة بحال تقدم «الفراعنة» ببطولة كأس أمم أفريقيا، إذ أنه قد يكون متاحًا في ربع النهائي يوم 2 فبراير، وأيضا نصف النهائي 7 فبراير، والنهائي يوم 11 فبراير.

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