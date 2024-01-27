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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف أمريكي بريطاني يستهدف منطقة رأس عيسى في الحديدة باليمن

أرشيفية
أرشيفية

أفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة الحوثي في اليمن، السبت، بأن قصفًا أمريكيًا بريطانيًا استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب البلاد.

ولم يذكر التلفزيون تفاصيل على الفور، لكن القيادة المركزية الأمريكية كانت قد ذكرت في بيان في وقت سابق السبت، أن قواتها نفذت ضربة ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن كان جاهزاً للإطلاق وتنفيذ عملية استهداف في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على "موقع "إكس""، إن الصاروخ "كان يمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

ومساء أمس، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، إصابة السفينة البريطانية بعدد من الصواريخ خلال مرورها في خليج عدن.

وذكرت الجماعة في بيان أن "الإصابة كانت مباشرة، ما أدى إلى احتراقها"، فيما ذكرت "ترافيجورا"، أنه جرى استخدام معدات مكافحة الحرائق على متن الناقلة لاحتواء حريق في صهريج شحن.

وكانت شركة أمبري البريطانية للملاحة قد ذكرت الجمعة، أن حريقاً اندلع على متن سفينة تجارية جراء إصابتها بصاروخ جنوب شرقي عدن باليمن. وأضافت الشركة أن طاقم السفينة بخير.

وذكرت مواقع ملاحية، أن السفينة أصيبت في ثاني هجوم للحوثيين الجمعة، وأنها كانت تبحر بين المغرب، وعبرت قناة السويس نهاية الأسبوع الجاري، وأن إشارات جهاز التتبع تشير إلى أنها متجهة إلى سنغافورة.

وقبيل إصابتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت الجمعة، تقريراً يفيد بوقوع حادث على بعد 60 ميلاً بحريًا إلى الجنوب الشرقي من عدن اليمنية.

ويواصل الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، ويقولون إنها تأتي "تضامناً مع الفلسطينيين"، في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حرباً على قطاع غزة.

اليمن الحوثي محافظة الحديدة رأس عيسى القيادة المركزية الأمريكية البحرية الأمريكية

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