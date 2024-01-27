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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو..حسام بدراوى: كنت أرغب فى خلو الدستور من مرجعيات الأزهر ..المؤامرة كانت كبيرة والشعب بريء.. «بكري» يكشف حقائق عن ثورة 25 يناير

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

 

عمرو سلامة: آسر ياسين تألم من شدة الضرب بفيلم شماريخ
قال المخرج عمرو سلامة أن فيلم شماريخ شهد اجتهادا كبيرا من قبل الفنانين في تمثيل أدوارهم بحرفية.
 

حسام بدراوى: كنت أرغب فى خلو الدستور من مرجعيات الأزهر
تحدث الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي عن الدستور المصري وكذلك الاحزاب والازهر الشريف.
 

كرم جبر: الدولة استطاعت القضاء على المناطق الخطرة في مصر
قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يجب على دور الإعلام أن ينبه الناس أين كنا وأين أصبحنا وإلى أين سنذهب.
 

محاولة قـ تل.. عمرو أديب ينتصر لمحمد صلاح على الهواء ضد هؤلاء
عبر الإعلامي عمرو أديب، عن تضامنه مع اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي، في الحملة الشرسة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.
 

هل الهرم الصغير هيتبلط من بره؟.. رد ناري من مصطفى وزيري

رد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار، على سؤال "هل الهرم الصغير هيتبلط من بره؟"، مشيرا إلى أن هذا الأمر عار تمام عن الصحة.
 

حسام بدراوي : عمر سليمان في حياته صرّح بعلمه مصادر تمويل الإخوان
كشف الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي عن طبيعة علاقته باللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق.
 

رئيس شعبة الأدوية: مصر دخلت المنطقة الحمراء في استخدام المضادات الحيوية
قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن نظام "دليفري الأدوية" تواجد في مصر بشكل حديث، وبدأت العديد من الصيدليات المرخصة من هيئة الدواء في استخدامه، موضحا أن الأساس في صرف الأدوية من خلال "روشتة" إلا بعض الأدوية البسيطة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، وقانون مزاولة المهنة في الصيدلة ينص على ذلك. 
 

المؤامرة كانت كبيرة والشعب بريء.. «بكري» يكشف حقائق عن ثورة 25 يناير
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب المصري العظيم بريء من أحداث الفوضى التي حدثت عقب ثورة 2011، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية اختطفت الثورة من الشباب المصري في 28 يناير 2011.
 

الري: سنتعامل مع قناطر ديروط القديمة على أنها منشآت أثرية
أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أن إنشاء مجموعة من القناطر الجديدة أمر أصبح ضروريا في الوقت الراهن، إذ أن القناطر والمجموعات القديمة منشأة منذ 150 عاما تقريبا، وبالتالي أصبح ضروريا إيجاد قناطر بديلة، موضحا أن قناطر ديروط الجديدة تتواجد في محافظة أسيوط. 
 

مصطفى بكري: الجيش جنَّب الدولة نفقا مظلما إبان 2011
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أبناء الشعب المصري خرجوا في 25 يناير 2011، رافضين للفساد والظلم، وكان شعبا مسالما، أراد ثورة إصلاحية، لا تعصف بالوطن، ولا تعتدي على الشرطة.
 

ماذا بعد قرارات العدل الدولية ضد إسرائيل؟ مندوب الجامعة العربية يكشف الإجراءات

قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنه لا يوجد آلية معينة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ، وما يحدث عبارة عن إبلاغ للأمين العام للأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، ويتم إحالة الجواب لرئيس مجلس الأمن لاتخاذ اللازم.
 


بكري : يجب الاعتبار والعظة من مسيرة مصر منذ 2011 حتى 2013
قال الإعلامي مصطفى بكري إن هذه الفترة خطيرة وفارقة فى تاريخ الوطن تستوجب تذكر الماضي وما حدث عقب خروج الجماعة الإرهابية في عام 2011 بداية من يوم 28 يناير.
 

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