كرم جبر: الدولة استطاعت القضاء على المناطق الخطرة في مصر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يجب على دور الإعلام أن ينبه الناس أين كنا وأين أصبحنا وإلى أين سنذهب.

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي جابر القرموطي، أن الدولة استطاعت القضاء على المناطق الخطرة في مصر، موضحا أن الدولة تحملت فاتورة باهظة أثرت على الإقتصاد الوطني بعد أحداث 2011.

وتابع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه لم يجرؤ أى نظام على إقتحام ملف العشوائيات مثلما فعلت القيادة السياسية فى الوقت الحالي.