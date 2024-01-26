عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: الجيش جنَّب الدولة نفقا مظلما إبان 2011

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أبناء الشعب المصري خرجوا في 25 يناير 2011، رافضين للفساد والظلم، وكان شعبا مسالما، أراد ثورة إصلاحية، لا تعصف بالوطن، ولا تعتدي على الشرطة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق واسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه في 28 يناير 2011، تغيرت صورة الثورة، حيث خرجت الجماعة الإرهابية من جحورها، وخطفت المشهد، ودفعت الجميع إلى نفق مظلم، ولكن جيش مصر العظيم كان للجماعة والفوضى بالمرصاد، وجنب الدولة وشعبها دفع ثمن كبير، كما دفعته الدول المجاورة.

جماعة الإخوان الإرهابية

أوضح مصطفى بكري، أن “المؤامرة إبان 2011 كانت كبيرة للغاية، والشعب بريء منها، ولكن كان هناك من يدعم سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على مقاليد الحكم، حتى لو كان الثمن استهداف الجيش والشرطة وتقويض مؤسسات الدولة”.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن المجلس العسكري إبان 2011، بقيادة المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، صمد في وجه كل المؤامرات التي خططت ضد الدولة المصرية وشعبها.

أبناء الشعب المصرى الإخوان الإرهابية الإعلامي مصطفى بكري الجماعة الارهابية الجيش والشرطة الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

أمطار غزيرة وصقيع .. تحذير عاجل من الأرصاد

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

كيف واجه الفراعنة برد الشتاء؟.. عميدة الأثريين المصريين توضح

حلول برلمانية وتوقعات اقتصادية.. موعد انخفاض سعر الذهب في مصر

ترشيحاتنا

هواتف الميزانية المحدودة .. أحدث هواتف موتورولا

مواجهات نارية في ربع نهائي كأس الرابطة.. سيراميكا وسموحة الأبرز

«ماذا لو رفضت إسرائيل تطبيق قرارات العدل الدولية؟».. وزير العدل الفلسطيني يجيب

انطلاق قافلة في الأندية الرياضية للتوعية بأضرار المخدرات

مصطفى بكري: الجيش جنَّب الدولة نفقا مظلما إبان 2011

سعر أرخص سيارات سيتروين في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نواة التمر تعالج أمراضا خطيرة وتصنع منها الأدوية.. أبرزها تفتيت حصوات الكلى

بسبب طبيب التجميل .. تسريب تسجيل صوتي صادم يتهم ريهام سعيد بالنصب

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

بعد غياب.. ياسمين عز تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ