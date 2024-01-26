مصطفى بكري: الجيش جنَّب الدولة نفقا مظلما إبان 2011

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أبناء الشعب المصري خرجوا في 25 يناير 2011، رافضين للفساد والظلم، وكان شعبا مسالما، أراد ثورة إصلاحية، لا تعصف بالوطن، ولا تعتدي على الشرطة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق واسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه في 28 يناير 2011، تغيرت صورة الثورة، حيث خرجت الجماعة الإرهابية من جحورها، وخطفت المشهد، ودفعت الجميع إلى نفق مظلم، ولكن جيش مصر العظيم كان للجماعة والفوضى بالمرصاد، وجنب الدولة وشعبها دفع ثمن كبير، كما دفعته الدول المجاورة.

جماعة الإخوان الإرهابية

أوضح مصطفى بكري، أن “المؤامرة إبان 2011 كانت كبيرة للغاية، والشعب بريء منها، ولكن كان هناك من يدعم سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على مقاليد الحكم، حتى لو كان الثمن استهداف الجيش والشرطة وتقويض مؤسسات الدولة”.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن المجلس العسكري إبان 2011، بقيادة المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، صمد في وجه كل المؤامرات التي خططت ضد الدولة المصرية وشعبها.