كندا تعلن تعليق تمويل وكالة الأونروا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

أعلنت كندا، اليوم السبت، وقف أي تمويل إضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس الجمعة وقف التمويل الأمريكي لوكالة أونروا، وسط تحقيق في مزاعم باحتمال تورط 12 موظفاً بالوكالة في هجمات السابع من أكتوبر الماضي على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين عبر منصة "إكس" إن "أوتاوا تدين بشكل قاطع هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل. ويساورني قلق عميق إزاء الادعاءات المتعلقة ببعض موظفي الأونروا".

وأضاف الوزير الكندي: "أصدرت تعليماتي إلى وكالة الشؤون العالمية الكندية بإيقاف جميع التمويل الإضافي للأونروا في انتظار نتيجة التحقيق".