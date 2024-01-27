ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق السنبلاوين _ المنصورة

حصل “ صدى البلد” على أسماء ضحايا حادث اليوم على طريق السنبلاوين ووقوع متوفييم ومصاب فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق السنبلاوين الزقازيق الجديد وهم غاده حسن محمد حسن ٢٤ عاما مصابه بكسور مضاعفه مفتوحه بالساقين والساعد الأيمن والعضد الأيسر وشقيقها احمد ٣٦ عاما "جثه هامدة "وزينب محمد منصور ٥٩ عاما "جثه هامدة" وتم ايداع الجثامين بثلاجه المستشفي .



وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق السنبلاوين الزقازيق الجديد ووجود متوفين ومصابة .



وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى بجوار مقلب القمامه ومصرع شخصين بداخلها وإصابة اخرى.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم