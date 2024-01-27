عضو فرعية شمال القاهرة: الشباب أمل نقابة المحامين لعودتها إلى مكانتها الطبيعية

أكد المحامي محمد هيبة، عضو نقابة شمال القاهرة، أن الشباب هم الثروة الحقيقية في المجتمع، ويُعتبرون الركيزة الأساسية في نقابة المحامين، فهم يحملون بداخلهم طاقات وإبداعات متعددة، يستطيعون من خلالها تقديم أفضل الخدمات إلى المحامين، لافتًا إلى أن الدور الذي يلعبه شباب المحامين في الوقت الحالي سينعكس إيجابياً على مستقبل مهنة المحاماة.

وقال “هيبة”: “أصبح تأهيل وتمكين الشباب محوراً استراتيجياً في بناء الجمهورية الجديدة، خاصة مع حرص القيادة السياسية على تدشين جسور للتواصل المباشر مع الشباب، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات”.

وتابع: “القيادة السياسية أولت اهتماما للعمل على مجموعة من التطبيقات التي استهدفت معالجة الخلل الذي واجه الشباب قبل ذلك، وأضفت الدولة المصرية حماية واهتمامًا خاصًا بتمكين ورعاية الشباب”.

وطالب “هيبة” بتمكين الشباب في نقابة المحامين لعودة هيبة المحاماة، ولإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح داخل منظومة العمل في النقابة، مؤكدًا أن مرحلة الكساد التي وصلت إليها الأمور داخل نقابة المحامين، جاءت نتيجة عدم وجود أفكار جديدة تواكب التطور الهائل الذي يحدث من حولنا.