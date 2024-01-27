عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا .. مصرع تلميذ دهسه جرار زراعى بقرية الدهسة

جرار زراعي
جرار زراعي

لقى تلميذ مصرعه، اليوم السبت، في حادث جرار زراعى، حيث صدمه الجرار أثناء تواجده بالشارع، فى قرية الدهسة بمركز فرشوط شمال قنا.

تلقي اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع تلميذ بعدما صدمه جرار زراعى بقرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط.

 

عبدالصمد المنشاوى.. صوت خالد ما زال يدوي فى منازل قرية المنشية بقنا|شاهد

مصرع أم وابنتها أسفل أنقاض منزل فى قرية أسمنت بقنا

 

بالانتقال والفحص تبين مصرع أحمد عبدالله أحمد، 7 أعوام، حيث دهسه جرار زراعي أثناء تواجده فى الشارع بالقرب من منزله بقرية الدهسة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا قرية الدهسه فرشوط جرار زراعى مرفق اسعاف قنا اخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

ستّف الأوراق .. اعترافات المسئول الأول في شبكة رشاوي وزارة الري

صدمة جديدة لمنتخب مصر| لاعب رابع خارج يتعرض للإصابة.. وجدل حول البديل

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

موضوعات متعلقة

حلقة نقاشية لنيل قنا عن "المجتمع المدني وتأهيل الشباب لسوق العمل" بمدينة قفط

فبراير القادم.. قنا تعلن انعقاد أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال

ترشيحاتنا

إسرائيل تستعد لغزو جنوب لبنان.. ودولة عربية تقدّم معلومة استخباراتية لـ«حزب الله»

سامسونج تطلق ميزاتها للذكاء الاصطناعي لهذه الهواتف فقط

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 250 ألف جنيه

سفير إسرائيل السابق بمصر: القاهرة أفضل وسيط لنا في المفاوضات مع حماس

CNN ترصد معتقلين فلسطينيين معصوبي الأعين وحفاة الأقدام قرب حدود غزة

نشأت الديهي: الشعب المصري مش متدين.. وربع السكان لا يعرفون القراءة والكتابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة جديدة لمنتخب مصر| لاعب رابع خارج يتعرض للإصابة.. وجدل حول البديل

ماذا قال هادي الباجوري عن طليقته ياسمين رئيس؟.. وهذه حقيقة «سفاح الجيزة 2»

طريقة عمل بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة

فوائد غير متوقعة لتناول العيش الشامي

فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ