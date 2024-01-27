قنا .. مصرع تلميذ دهسه جرار زراعى بقرية الدهسة

لقى تلميذ مصرعه، اليوم السبت، في حادث جرار زراعى، حيث صدمه الجرار أثناء تواجده بالشارع، فى قرية الدهسة بمركز فرشوط شمال قنا.

تلقي اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع تلميذ بعدما صدمه جرار زراعى بقرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط.

بالانتقال والفحص تبين مصرع أحمد عبدالله أحمد، 7 أعوام، حيث دهسه جرار زراعي أثناء تواجده فى الشارع بالقرب من منزله بقرية الدهسة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.