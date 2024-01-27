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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معارض روسي : أستطيع الإطاحة ببوتين في مارس المقبل

بوريس ناديجدين
بوريس ناديجدين

تحدى بوريس ناديجدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدا إمكانية هزيمته، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

قال ناديجدين إنه يريد أن يفعل ما لا يمكن تصوره وذلك بالإطاحة بفلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في مارس.


وزعم أنه يمكنه الإطاحة ببوتين من خلال شن حملة دعائية ضد الحرب في أوكرانيا. 


ويشك العديد من منتقدي بوتين في مزاعم ناديجدين، الذي يعد عضو سابق في البرلمان.


ويعد ناديجدين  أحد المعارضين الذين انضموا إلى مجموعة من مرشحي المعارضة ضد بوتين.


و تدفق عشرات الآلاف من الروس المناهضين للحرب لمساعدة ناديجدين في الحصول على نسبة تأييد تكفل له الحق في المنافسة.
 
 

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