أرفض الإساءة لزوجتي.. حلمي بكر يوجه رسالة إلى مصطفى كامل

يواصل الموسيقار حلمي بكر علاجه في المنزل بمحافظة الشرقية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب سرقة مدير أعماله له.



وكشف محامي الموسيقار حلمي بكر تفاصيل السرقة، وقال إن موكله اكتشف حجز البنك على أمواله، بسبب عدم سدادأقساط قرض من البنك.

وعلم أن مدير أعماله حول لنفسه 2 مليون جنيه بضمان شهادة في حساب حلمي بكر.

وطعن حلمي بكر على التوقيع الموجود بالأوراق.



وبخصوص أزمة زوجته مع الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، قال بكر في بيان رسمي له: "أرفض أنا السيد حلمي بكر الإساءة لزوجتي السيدة سماح القرشي من نقيب الموسيقيين، السيد مصطفى كامل أو غيره".

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