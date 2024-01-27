الميني جيب القصير يعكس رشاقة داليا مصطفي

نشرت الفنانة داليا مصطفي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وخطفت الأنظار بإطلالة جريئة أنثوية.

وارتدت داليا بلوزة قصيرة ذات الأكمام الشبيكة باللون الاسود، ونسقت عليها تنورة قصيرة، مما أبرزت رشاقتها وقوامها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها تنسدل من الخلف بشكل مرتب ولامع، مع مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه وأعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.



أحداث مسلسل علاقة مشروعة



وجسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه اهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكهحس رومانسي مرهف المشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية،يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلبية تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.

