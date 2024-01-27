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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان| السلطنة تستضيف المؤتمر الإقليمي في صناعة التأمين

اقتصاد عمان
اقتصاد عمان

تستعد سلطنة عُمان لاستضافة الحدث الإقليمي في صناعة التأمين العربية والعالمية، "المؤتمر الـ 34 لاتحاد شركات التأمين العربية"، الذي تنظمه الجمعية العُمانية للتأمين والأمانة العامة لاتحاد شركات التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال، خلال الفترة من 18 حتى 21 فبراير المقبل.

وأكد ناصر بن سالم البوسعيدي رئيس  جمعية التأمين العُمانية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، على أهمية تنظيم هذا المؤتمر الذي من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من ألفي مشارك، وهو ملتقى يجمع صانعي سياسات التأمين في الإقليم العربي والدول المجاورة بالإضافة إلى ممثلي شركات التأمين ومعيدي التأمين العالمية.

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وقال: إن هذا المؤتمر سيطرح أهم القضايا والمستجدات المرتبطة بصناعة التأمين وآلية مواكبتها للمستجدات والمعايير الدولية؛ ما يعد فرصة للوقوف على تجارب الدول المشاركة وتبادل الخبرات حول تأمين الكوارث الطبيعية والتأمين الرقمي.

ويضم سوق التأمين العُماني الذي تشرف عليه الهيئة العامة لسوق المال 18 شركة تأمين، منها شركة واحدة معنية بإعادة التأمين، ويقترب حجم السوق من نصف مليار ريال عُماني، ويبلغ حجم أصول القطاع مليار و197 مليون ريال عُماني.

اقتصاد عمان مال واعمال اخبار الخليج الجمعية العمانية للتأمين الهيئة العامة لسوق المال قطاع التأمين Finance Real Estate

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