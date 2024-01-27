وكيل تعليم بالبحر الأحمر يتابع تصحيح وتقدير أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية

أجرى هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جولة تفقدية، اليوم السبت؛ لمتابعة أعمال التصحيح والتقدير لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتجري الأعمال في مقار لجان التقدير في مبنى مدرسة محمد الطيب التجريبية، للنصف الأول من العام الدراسي.

وأكد وكيل الوزارة أن لجان التقدير بدأت أعمالها اليوم، حيث يتم تقدير جميع المواد المختلفة لضمان الدقة والعدالة في التقييم. ومن المتوقع أن تستمر عمليات التصحيح حتى الانتهاء من تصحيح جميع كراسات الإجابة.

وأضاف منير أنه بعد انتهاء عمليات التصحيح، ستتولى لجنة النظام والمراقبة مهمتها في الرصد الورقي والإلكتروني، بالإضافة إلى إجراء المراجعات النهائية. وسيقومون بإعداد التقارير اللازمة تمهيداً لاستخراج النتائج النهائية.

وفي الختام، أوضح منير أن الخطوة التالية ستكون تجهيز النتائج للاعتماد النهائي من قبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تمهيداً لإعلان النتائج النهائية للطلاب وأولياء الأمور.