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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى الأمل والعاملون به محاصرون ويعيشون في رعب

الهلال الاحمر الفلسطيني
الهلال الاحمر الفلسطيني

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن العاملين الطبيين التابعين لها يعيشون في 'حالة من الرعب والذعر' واتهمت إسرائيل مرة أخرى بمحاصرة مقرها الرئيسي ومستشفى في جنوب غزة.

وأصدرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بيانا، اليوم السبت، أدانت فيه “الحصار والاستهداف” لمستشفى الأمل في خان يونس، “لليوم السادس على التوالي”.

وجاء في البيان أن 'الاحتلال يواصل قصف محيط المستشفى وإطلاق النار، مما يهدد سلامة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى وحوالي 7000 نازح لجأوا إليه هربا من القصف الإسرائيلي'.

ووصفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الوضع، بأنه جزء من 'سلسلة من الهجمات المنهجية' على المنظمة والمرافق الطبية في قطاع غزة. 

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد قالت في وقت سابق إن مقرها الرئيسي والمستشفى 'تحت الحصار' من قبل إسرائيل.

ونفى الهلال الأحمر الفلسطيني المزاعم حول  أن حماس كانت تعمل في المنطقة من داخل مستشفيي الأمل وناصر، ووصفتها بأنها 'كاذبة'، وقال إن الجيش الإسرائيلي لم يبذل أي جهد للتواصل مع إدارة المستشفى.

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