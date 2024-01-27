رئيس الوزراء يدعم منتخب اليد أمام الجزائر في نهائي الأمم الإفريقية

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على حضور مباراة مصر والجزائر بنهائي الأمم الإفريقية لكرة اليد والمقامة في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري .

وحضر الدكتور مدبولي المباراة لدعم منتخب اليد بجانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ومنصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد.

وصعد منتخب مصر إلى المباراة النهائية بعد الفوز على تونس في مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية بينما تأهل منتخب الجزائر بعد الفوز على الرأس الأخضر.

وتضم قائمة المنتخب المصري 20 لاعبًا، على أن يختار منهم 18 لاعب في الاجتماع الفني لكل مباراة، ويتم اختيار 16 منهم للعب قبل انطلاق المباراة.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:- “كريم هنداوي، محمد علي، محمد عصام الطيار، أحمد هشام سيسا، مازن رضا، علي زين، عبد الرحمن فيصل، حسن قداح، أحمد خيري، يحيى الدرع، سيف الدرع، يحيى خالد، مهاب سعيد، محسن رمضان، محمد سند، أكرم يسري، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وخالد وليد“.

ويتأهل الفائز بكأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.