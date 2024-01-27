بإطلالة كاجوال جذابة ولافتة.. زوجة نجم الزمالك تغازل جمهورها ومُحبيها |شاهد

تألقت المذيعة دينا سليم زوجة الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، فى صورة جديدة نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت دينا سليم بإطلالة كاجوال جذابة ووضعت بعض اللمسات من المكياج الهادئ وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، نالت إعجاب متابعيها.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.