عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«النواب» يناقش طلب إحاطة بشأن عرض بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ..اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تستكمل اليوم الأحد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عقب انتهاء الجلسة العامة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي  ، بشأن عرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع  لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة علي الجامعة ، بحضور اللواء الدكتور محمد درويش  المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى وسامي عبد الهادي  نائب رئيس هيئة التأمين الاجتماعى.

وكان الاجتماع السابق قد شهد هجوماً حاداً على وزير العمل ، ورئيس اتحاد عمال مصر ،وشدد النواب على ضرورة حضورهم اللجنة ، معلنين رافضهم  بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة علي الجامعة.

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر غداً الاحد  الاقتراح برغبة  المقدم من النائب محمد هاشم ،بشأن بناء مقر لوزارة التضامن الاجتماعي بقرية دمرو _ مركز سيدي سالم _ محافظة كفر الشيخ وذلك لاستقبال حالات كبار السن بحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزارة التضامن الاجتماعى ،و أيمن محمد محمد مدير عام العلاقات المحلية.

لجنة القوى العاملة مجلس النواب طلب الإحاطة كفر الشيخ الجامعة العمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

شاهد.. لحظة انتشال المصابين ورفع آثار حادث تصادم محيط النادي الأهلي

عبدالله السعيد يوقع عقود انتقاله إلى الزمالك

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

إعلامي يفجر مفاجأة عن تعاقد لاعب الأهلي السابق مع الزمالك

في موسمها وبعد انخفاض سعرها.. طريقة تخزن الطماطم

أحكام صلاة الضحى.. فضلها ووقتها وأقل عدد الركعات لها

سعر عيار 24 اليوم 28-1-2024

مدرب منتخب اليد: نريد كتابة التاريخ خلال أولمبياد باريس 2024

خالد سليم يعلن عن تعرضه للتنمر: بكيت أمام زوجتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميسي يتسبب في تعطيل حركة المرور.. ماذا حدث؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28 يناير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

صدمة جديدة لمنتخب مصر| لاعب رابع خارج يتعرض للإصابة.. وجدل حول البديل

فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ