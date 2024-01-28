«النواب» يناقش طلب إحاطة بشأن عرض بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ..اليوم

تستكمل اليوم الأحد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عقب انتهاء الجلسة العامة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي ، بشأن عرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة علي الجامعة ، بحضور اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى وسامي عبد الهادي نائب رئيس هيئة التأمين الاجتماعى.

وكان الاجتماع السابق قد شهد هجوماً حاداً على وزير العمل ، ورئيس اتحاد عمال مصر ،وشدد النواب على ضرورة حضورهم اللجنة ، معلنين رافضهم بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة علي الجامعة.

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر غداً الاحد الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد هاشم ،بشأن بناء مقر لوزارة التضامن الاجتماعي بقرية دمرو _ مركز سيدي سالم _ محافظة كفر الشيخ وذلك لاستقبال حالات كبار السن بحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزارة التضامن الاجتماعى ،و أيمن محمد محمد مدير عام العلاقات المحلية.