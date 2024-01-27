جماهير إيتاي البارود تقتحم مباراة أبو المطامير في دوري القسم الثالث بالبحيرة| صور

شهدت محافظة البحيرة اليوم، أحداث مؤسفة بين فريقي إيتاي البارود و أبو المطامير حيث قام جماهير إيتاي البارود بالإعتداء علي لاعبى و مسئول مركز أبو المطامير أثناء دوري القسم الثالث لمجموعة "إسكندرية و البحيرة" بمركز شباب إيتاي البارود مما أدي إلي إصابة عدد من الأعبين.

جماهير إيتاي البارود تقتحم مباراة بدوري القسم الثالث

جماهير إيتاي البارود تقتحم مباراة بدوري القسم الثالث

جماهير إيتاي البارود تقتحم مباراة بدوري القسم الثالث

إندلعت الأحداث عقب إحراز فريق إيتاي البارود في الوقت المحتسب بدل الضائع وسط حضور جماهيرى كبير من فريق إيتاي البارود ، حيث إقتحمت الجماهير الملعب فرحا، بالهدف و حدثت مشاجرة مع لاعبي فريق أبو المطايمر و الجاهزه الفني تسببت في إحداث إصابات لبعض الاعبين.

و علي الفور تدخل رجال الامن و الشرطة للسيطرة علي الأحداث. بعد توقف المباراة لمدة 30 دقيقة لرفض مسئول أبو المطامير إستكمالها للإعتداء عليهم و بعد محاولات مضنية من مراقب المبارة و رجال الأمن تم إستئناف المبارة .