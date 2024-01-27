9 سنوات من الإعداد.. حسام شاكر يهدي القُراء "الواضح في إعداد الصحفي الناجح"

شارك الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، بكتاب جديد في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين، وحمل الكتاب اسم الواضح في إعداد الصحفي الناجح، وهو كتاب عام غير مقتصر على التدريس بكليات الإعلام، ويصلح للاستخدام الإعلامي وغير الإعلامي شريطة الرغبة في العمل الصحفي.

وقال الدكتور حسام شاكر في تصريح له، إنه نبتت فكرة الكتاب منذ أن كنت طالبًا في الجامعة، وأنهيت جزءا كبيرا منه، إبان تعييني معيدًا في جامعة الأزهر، ثم تكاسلت عنه إلى أن وجدت أن من واجبي الانتهاء منه بعد أن حصلت على الدكتوراه حتى يكون مرشدًا لكل من يرغب في العمل الصحفي فشاء الله أن يخرج للنور بعد أكثر من ٩ سنوات.



وتابعت: حاولت الجمع فيه بين (العملي والأكاديمي) ما قضيته في العمل بالصحافة، وما عملته في التدريس بالجامعة، حتى أوضح ببساطة لكل من يرغب في العمل بالصحافة سواء كان طالبًا في الإعلام ، أو في أي كلية أخرى، كيفية الدخول لعالم الكتابة الصحفية، فأوجزت له أهم الأدوات التي تعينه على النجاح فيها، منذ البداية والتدريب حتى الوصول للقمة، إضافة لمعلومات عن تاريخ الصحافة وسلطتها، ولغة الكتابة، وطرق اختيار العناوين، وأهمية مواثيق الشرف الأخلاقي في كتابة الموضوعات الصحفية، كما ألقيت فيه الضوء على النقابات والاتحادات المحلية والدولية ذات العلاقة بالصحافة، وشروط الانضمام إليها (نقابة الصحفيين، اتحاد الصحفيين العرب، الاتحاد الدولي للصحفيين، شبكة الصحفيين الدوليين، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ... إلخ) ، كما عرضت لتاريخ أهم الصحف والمواقع الورقية والإلكترونية في مصر.