عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

9 سنوات من الإعداد.. حسام شاكر يهدي القُراء "الواضح في إعداد الصحفي الناجح"

الدكتور حسام شاكر
الدكتور حسام شاكر

شارك الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، بكتاب جديد في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين، وحمل الكتاب اسم الواضح في إعداد الصحفي الناجح، وهو كتاب عام غير مقتصر على التدريس بكليات الإعلام، ويصلح للاستخدام الإعلامي وغير الإعلامي شريطة الرغبة في العمل الصحفي.

 

وقال الدكتور حسام شاكر في تصريح له، إنه نبتت فكرة الكتاب منذ أن كنت طالبًا في الجامعة، وأنهيت جزءا كبيرا منه، إبان تعييني معيدًا في جامعة الأزهر، ثم تكاسلت عنه إلى أن وجدت أن من واجبي الانتهاء منه بعد أن حصلت على الدكتوراه حتى يكون مرشدًا لكل من يرغب في العمل الصحفي فشاء الله أن يخرج للنور بعد أكثر من ٩ سنوات.


وتابعت: حاولت الجمع فيه بين  (العملي والأكاديمي) ما قضيته في العمل بالصحافة، وما عملته في التدريس بالجامعة، حتى  أوضح ببساطة  لكل من يرغب  في العمل بالصحافة سواء كان طالبًا في الإعلام ، أو في أي كلية أخرى، كيفية الدخول لعالم الكتابة الصحفية، فأوجزت له أهم الأدوات التي تعينه  على النجاح فيها، منذ البداية والتدريب حتى الوصول للقمة، إضافة لمعلومات عن تاريخ  الصحافة وسلطتها، ولغة الكتابة، وطرق اختيار العناوين، وأهمية مواثيق الشرف الأخلاقي في كتابة الموضوعات الصحفية، كما ألقيت فيه  الضوء على النقابات والاتحادات المحلية والدولية ذات العلاقة بالصحافة، وشروط الانضمام إليها (نقابة الصحفيين، اتحاد الصحفيين العرب، الاتحاد الدولي للصحفيين، شبكة الصحفيين الدوليين، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ... إلخ) ، كما عرضت  لتاريخ  أهم الصحف والمواقع الورقية والإلكترونية في مصر.

 

 

الواضح في إعداد الصحفي الناجح الدكتور حسام شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بإسقاط حكومة نتنياهو

المرصد السوري: انفجارات قرب قاعدة أمريكية بمحافظة الحسكة

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

أحدث أسعار فورد فوكس في مصر

مؤتمر الرخاء .. أحمد موسى: تكريم محمد أبو العينين أفضل رجل صناعة بأفريقيا

ماذا قال هادي الباجوري عن طليقته ياسمين رئيس؟.. وهذه حقيقة «سفاح الجيزة 2»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة

فوائد غير متوقعة لتناول العيش الشامي

فوائد حليب الماعز للجسم .. لن تتوقع

3 مفاجآت جديدة من هاني الناظر .. ماذا فعل؟

فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ