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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصارع من أجل العيش..

«أم ندا» تحلم بكشك وحياة كريمة: «أمسح السلالم علشان أصرف على بنتي»|فيديو

ام ندي
ام ندي

في منطقة المرج بمحافظة القاهرة ، تعيش أم ندا، امرأة في الأربعين من العمر، تحمل عبء الحياة بشجاعة ، فقد فقدت زوجها، وتبقى مع ابنتها الصغيرة في شقة صغيرة بالدور الأرضي ، تعاني من رطوبة تجتاح جدرانها، بين سريرين متهالكين، وأثاث بسيط يفتقر إلى أقل درجة من الآدمية للعيش عليه، تصارع «أم ندا» من أجل العيش هي وابنتها .

تعمل «أم ندا» في مسح السلام، لكن صعوبات الحياة تتراكم، فتجد نفسها تعاني من مشاكل صحية مثل عرق النساء والغضروف وتحتاج إلى جلسات كهربائية بسبب وجودها وسط الماء صيفاً وشتاءً، وتحتاج شهريا  مبلغًا وقدره 600 جنيه لتسديد إيجار الشقة، وتعتمد على أهل الخير لسداده لأنها ليس لديها أي معاش.

تتطلع «أم ندا» إلى مصدر رزق ثابت، وتحلم بفتح كشك صغير يمكنها من بيع أي شيء لتأمين لقمة عيش أفضل لابنتها ولنفسها، برغم الظروف الصعبة، تتمسك «أم ندا» بالأمل وتبحث عن فرصة لتحقيق حلمها في كونها مصدرًا دائمًا لرزقها.

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