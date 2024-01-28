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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تقلص إنتاجها لتقليل عدد السيارات المخزنة

نيسان تقلص إنتاجها
نيسان تقلص إنتاجها لتقليل عدد السيارات المخزنة

أعلنت نيسان أنها ستخفض الإنتاج جزئيًا؛ بسبب مشكلات العرض، ولكن السبب يرجع أيضًا إلى محاولة تقليل عدد المركبات غير المباعة في ساحات البيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

نيسان تقلص إنتاجها لتقليل عدد السيارات المخزنة

خفضت شركة صناعة السيارات إنتاجها لأول مرة بمقدار 1178 وحدة في ديسمبر، وخلال الربع الأول من هذا العام، ستخفض الإنتاج بنسبة إضافية قدرها 6٪، وهو ما يمثل حوالي 10200 سيارة. ستكون سيارة Rogue هي الأكثر تضرراً من خفض الإنتاج، حيث ستشكل أكثر من 50% من التخفيض المخطط له في الإنتاج ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص الأجزاء الذي يؤثر على الطرازات المختارة.

تفيد تقارير Auto News أن نيسان ستقوم أيضًا بتخفيض إنتاج طرازي Pathfinder و Frontier خلال الربع الأول من العام. وتعتقد العلامة التجارية أن هذه التخفيضات ستساهم في انخفاض الإنتاج الأمريكي بنسبة 1.7% خلال السنة المالية 2024 مقارنة بالسنة المالية الحالية المنتهية في 31 مارس.

وتكشف البيانات الصادرة عن شركة Cox Automotive أن نيسان كان لديها سيارات تكفي لمدة 106 أيام في طريقها إلى التجار في نهاية عام 2023، أي أكثر بكثير من متوسط الصناعة البالغ 70 يومًا. وفي الواقع، كان لدى نيسان أعلى مخزون من أي علامة تجارية متكاملة في نهاية ديسمبر.

وزادت نيسان إنتاج سيارة Rogue بنسبة 40% تقريبًا في العام الماضي مقارنة بعام 2022 وتمكنت من بيع 271,458 وحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 46% عن العام السابق. ومع ذلك، فإن متوسط الوقت اللازم لبيع مخزون سيارات Rogue استغرق 55 يومًا في عام 2023، أي أكثر من ضعف العام السابق.

وفقًا للمتحدث باسم نيسان، بريان بروكمان، تقوم الشركة بتعديل الإنتاج "عند الضرورة للحفاظ على مستويات مخزون صحية مع تلبية الطلب في السوق"، لكن التجار يقولون إن تخفيضات الإنتاج مثل هذه لا تساعد على ربحيتهم. ما يقرب من ثلث جميع تجار نيسان عملوا في المنطقة الحمراء في أواخر العام الماضي، وفقًا لتقارير أخبار السيارات، ويريد التجار بيع المزيد من السيارات، وليس أقل.

Auto News Frontier Pathfinder نيسان الولايات المتحدة

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