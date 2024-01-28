تؤدي إلى إشعال الحرائق في المنزل.. أخطاء كارثية عند تشغيل الدفاية

تشغيل الدفاية بطريقة غير صحيحة يمكن أن يؤدي إلى حدوث حرائق في المنزل.. إليك بعض الأخطاء الكارثية التي يجب تجنبها عند تشغيل الدفاية، بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

الأخطاء الكارثية التي يجب تجنبها عند تشغيل الدفاية

ترك الدفاية بدون مراقبة: من الأخطاء الشائعة والخطيرة هو ترك الدفاية تعمل بدون مراقبة. يجب أن تكون دائمًا على دراية بوجود الدفاية وتحرص على مراقبتها بشكل منتظم. إذا كنت ستغادر الغرفة أو المنزل، قم بإيقاف تشغيل الدفاية بشكل كامل.

ترك الأشياء القابلة للاشتعال بالقرب من الدفاية: يجب تجنب وضع أي أشياء قابلة للاشتعال مثل الملابس أو الأثاث القريب من الدفاية. يجب الحفاظ على مسافة آمنة بين الدفاية وأي شيء آخر في المنزل.

استخدام الوقود غير المناسب: يجب استخدام الوقود الذي ينصح به المصنع للدفاية. استخدام وقود غير مناسب يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حريق أو تلف الدفاية.

عدم صيانة الدفاية بانتظام: يجب أن تقوم بصيانة الدفاية بانتظام وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة. تنظيف الدفاية وفحصها بشكل دوري يساعد في الحفاظ على سلامتها وتجنب حوادث الحرائق.

ترك الدفاية تعمل طوال الليل: يجب تجنب تشغيل الدفاية طوال الليل أثناء النوم. من الأفضل أن تستخدم أجهزة التدفئة المصممة للاستخدام الطويل، وتطفئ الدفاية قبل النوم.

تجاوز القدرة الكهربائية: يجب أن تتأكد من أن الدفاية متوافقة مع قدرة الكهرباء في المنزل. تجاوز القدرة الكهربائية يمكن أن يؤدي إلى حدوث اندلاع النار.

للحفاظ على سلامة منزلك، يجب اتباع التعليمات الصحيحة لتشغيل الدفاية واتخاذ الاحتياطات اللازمة. إذا كانت لديك أي شكوك أو مخاوف، فمن الأفضل استشارة فني تدفئة مؤهل أو الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على مشورة وتوجيهات إضافية.