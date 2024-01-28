سرق منها حساب فيس بوك.. حكم رادع ضد متهم بابتزاز فتاة

عاقبت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة شاب بالحبس شهرين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة ابتزاز فتاة بعد سرقة حساب الفيس بوك الخاصة بها.

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تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط شاب بتهمة سرقة حساب شخصي على الفيس بوك لفتاة وإبتزازها وتضررها من ذلك.

تم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية والتي قضت بمعاقبة الشاب بالحبس شهرين مع الإيقاف بدفع كفالة وغرامة مالية 100 ألف جنيه.

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عقوبة الابتزاز الإلكتروني

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون.

ونصت المادة 25 على أن: ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن : ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.