فريق إطفاء يخمد النيران المشتعلة على سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر|شاهد

تمكن طاقم على متن سفينة تحمل علم جزر مارشال استهدفها صاروخ أطلقه الحوثيون في البحر الأحمر، من إخماد النيران التي اشتعلت على متنها.

جاء ذلك في تقرير أذاعته فضائية “يورونيوز”.

وأفاد التقرير، بأن الهجوم زاد على ناقلة “مارلين لواندا” من تعقيد أزمة البحر الأحمر، التي تدخلت فيها اليمن لضرب أي سفينة تجارية مرتبطة بإسرائيل، ما لم يتم وقف إطلاق النار، في الحرب التي أعلنتها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة.

ووفقاً للتقرير، فإن السفينة كانت تحمل مادة "نافتا ، (وهو زيت قابل للاشتعال) المنتج في روسيا.

وقالت الشركة إن السفينة التي تديرها شركة بريطانية وتحمل النافتا كانت متجهة إلى سنغافورة.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن القوات الأمريكية نفذت غارة جوية على صاروخ حوثي مضاد للسفن كان الحوثيون يستعدون لإطلاقه في البحر الأحمر.