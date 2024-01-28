متحديًا نيكي هيلي.. ترامب يرد على انتقادات عمره وزلات لسانه

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يشعر بأنه "أكثر تركيزا مما كان عليه قبل 20 عاما" وذلك ردا على انتقادات صدرت عن منافسته على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية نيكي هيلي بشأن عمره وزلات لسانه.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أضاف ترامب أيضًا أنه يتعين أن يخضع المرشحون للانتخابات الرئاسية لاختبارات لقياس الإدراك وهو ما بدا أنه رد على تحدٍ من هيلي التي دعت إلى الأمر ذاته، مشيرة إلى عمر ترامب (77 عاما) والرئيس الديمقراطي جو بايدن (81 عاما).

جاءت تصريحات ترامب أمس السبت في تجمع انتخابي في ولاية نيفادا قبل التصويت في المؤتمر الحزبي المقبل في سباق الترشيح الرئاسي للحزب الجمهوري بالولاية في الثامن من فبراير.

وفي الأيام القليلة الماضية، وصفت هيلي أداء ترامب بأنه مرتبك وشككت في قدرته على تولي مهام الرئاسة في هذا العمر.

وارتكب ترامب مؤخرا بعض زلات اللسان. وخلط بين هيلي ورئيسة مجلس النواب السابقة المنتمية للحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي خلال خطاب ألقاه في 19 يناير كانون الثاني. وبدا في بعض الأحيان كأنه يغمغم بكلمات متداخلة كما بدا وكأنه يلمح أيضا إلى أن الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما لا يزال في المنصب.

ويكاد يكون ترامب متأكدا من الفوز بجميع أصوات مندوبي نيفادا البالغ عددهم 26 لأن هيلي لا تنافس في هذا المؤتمر الحزبي.

وضمن فوز ترامب المتتالي في انتخابات الحزب الجمهوري في ولايتي أيوا ونيوهامبشير ترشيح حزبه للسباق نحو البيت الأبيض. لكنه يشعر بالغضب لأن هيلي آخر منافسيه الجمهوريين رفضت الانسحاب.

وتعهدت هيلي بمواصلة حملتها الانتخابية في ولاية ساوث كارولينا وخارجها.

وفي خطابه في نيفادا، كرر ترامب لقبًا مهينًا لهيلي، واصفًا إياها بـ "عقل الطير". كما اتهم هيلي – الجمهورية المحافظة – بأنها "ديمقراطية يسارية متطرفة تقريبًا".

وأعلن ترامب: "حان الوقت لإنهاء هذا"، في إشارة إلى معركة ترشيحه. فهو يتقدم على هيلي في استطلاعات الرأي في ولاية كارولينا الجنوبية وليس لديها طريق واضح للترشيح.