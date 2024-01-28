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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

جامعة حلوان عن امتحانات الفصل الدراسي: لا شكاوى بكافة المراحل الدراسية.. وقنديل: إعلان النتائج فور انتهاء التصحيح

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • جامعة حلوان : امتحانات الفصل الدراسي تسير بانتظام في كافة الكليات 
  • رئيس جامعة حلوان : اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول في اقرب وقت
  • كليات جامعة حلوان : لا شكاوي من الامتحانات بمرحلتي البكاليريوس و الدراسات العليا  

 

انهت اغلب  كليات جامعة حلوان  امتحانات الفصل الدراسي   الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان الجامعة عملت طوال فترة الامتحانات علي   تذليل  العقبات أمام الطلاب وفرت كافة سبل الدعم والرعاية لهم طوال فترة الامتحانات، لتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لآداء الامتحانات.

و تابع قنديل ان حالات الغش و الشغب قليلة بكافة الكليات و انه لا يوجد شكاوي من الامتحانات و مواعيدها بكافة المراحل الدراسية سواء مرحلة اابكاليريوس ، او الدراسات العليا . 

و اكد قنديل علي انه  تم توفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لآداء الامتحانات فى سهولة ويسر.


و تابع انه قد تم التنويه علي ادارات الكليات  بتسير حركة الكنترولات بشكل يومي  للتصحيح و رصد الدرجات بشكل مستمر  لإعلان نتائج الطلاب فى أسرع وقت للطلاب فور انتهاء الامتحانات نهاية يناير ٢٠٢٤ .   

 

و تابع الدكتور امل لطفي عميد كلية الحقوق بحلوان ان الامتحانات تسير في انتظام منذ بدايتها وتابعت ان الكلية  تعمل علي توفير ما يلزم من امكانيات لتوفير  عملية امتحانية سليمة للطلاب حرصا علي تفوقهم . 

 

و قد كشف الدكتور جمال علي، القائم بأعمال عميد كلية التجارة بالجامعة ان الامتحانات تسير بانتظام بالكلية دون وجود اي شكاوي من الموعد او من الاسئلة بالامتحانات ، مؤكدًا أن حالات الغش قليلة، وذلك على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

و كشف الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم جامعة حلوان ان امتحانات الفصل الدراسي الاول تسير بالكلية بهدوء منذ بدايتها دون وجود اي حالات شغب و ان الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط . 

 

وقد اعلنت إدارة جامعة حلوان، انه علي الطلاب بكافة المراحل الدراسية الالتزام بمحظورات لجان الامتحانات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي و المجلس الاعلي للجامعات حرصا علي سلامتهم و عدم التعرض للمسائلة . 

 

و كشفت جامعة حلوان   للطلاب   عقوبات الغش و الشغب خلال لجان امتحانات الفصل الدراسي الاول  :

- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

- كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.

- يحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

- أن يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما الى القضاء.


- كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت الغش يلغى امتحانه فى جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان فى أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالى.


- وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.

- ويتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيسًا للقاعة ، يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه، وفى جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.

Jobs Education أمتحانات الفصل الدراسي عملية التصحيح جامعة حلوان اعلان النتائج

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