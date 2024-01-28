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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

القومي لثقافة الطفل يقدم أنشطة متنوعة في إجازة نصف العام

صدى البلد

يستمر المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف في استقبال الأطفال بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم لتقديم أنشطته الثقافية والفنية يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع بمناسبة بدء إجازة نصف العام الدراسي.

يأتى ذلك بدعم وتشجيع وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وتمت إضافة بعض الأنشطة يوم الاحد   بمناسبة اجازات نصف العام حيث تم تقديم  مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والورش الفنية منها:"مسرح عرائس" بعنوان "أبلة عطية والوقاية من أمراض المواسم وتقوية المناعة" مع الفنانة إيمان صبري والفنانة أميرة صبري.

ورشة "أشكال بالجوخ" وتم عمل شكل البومة مع أ.كوثر فرج وورشة "ألعاب ابتكارية" لعبة ألعب مع ماما مع أ.إنجي مدثر، بالإضافة إلى ورشة "طباعة على الكانسون" مع أ.سمية حسن وورشة "أشكال بالفوم" وتم عمل شكل عليقة ديكور مع أ.بسمة مصطفى.

وورشة "إعادة تدوير" وتم عمل شكل سمكة من الكارتون والخيط مع أ.خضرة محمد. "تربية رياضية" مع كابتن محمد حنفي، ويشرف على الأنشطة أوجيني صبحي مدير إدارة حديقة الفنون.  

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