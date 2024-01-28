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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انتشار فيديو لبوتين يجثو أمام قبر شقيقه.. فما القصة؟

فيديو لبوتين يجثو
فيديو لبوتين يجثو أمام قبر شقيقه.. فما القصة ؟

وثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق X تويتر سابقا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجثو متأثراً أمام ضريح جماعي  وذلك في ذكرى مرور 80 عاماً على القيام بكسر الحصار النازي على لينينغراد.

وتبين أن القبر يضم أيضا  شقيقه فيكتور والذي قد مات طفلاً في الفترة ذاتها إلا أنه وسط التكتم والذي يحيط به بوتين حول أي تفاصيل عن عائلته وحياته الشخصية، فالقليل من المعلومات تعد متوفرة عن شقيقه، فقد  تعرضت عائلته  خلال الحصار على لينينجراد والذي قد دام لحوالي 900 يوم، ليسفر عن وفاة قرابة مليون شخص. فمن هو فيكتور شقيق بوتين ؟

روى بوتين في مذكراته "ضمير المتكلم" أنه خلال الحرب العالمية الثانية، قد تم تجويع السكان المدنيين في لينينغراد، بما في ذلك عائلته التي كانت تعيش في المدينة حينها وقد نقل عن والدته قولها إن الأطفال قد تم أخذهم من عائلاتهم في عام 1941، وبعدها أنجبت طفلاً أسمته فيكتور إلا أنه مات ولم يتوصلوا أبداً إلى مكان دفنه.

الحصار النازي الحصار على لينينجراد فيكتور شقيق الحرب العالمية الثانية

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