دراسة ولا أغرب .. لهذا السبب عليك إضافة القليل من الملح للشاي

أثارت دراسة تعد الأغرب من نوعها الكثير من الجدل وهي لعالمة كيمياء أمريكية ميشال فرانكل وذلك حول أفضل طريقة لتحضير الشاي والتي أحدثت جدلا واسعا في المملكة المتحدة.

وفقا لصحيفة تلغراف، قالت العالمة في ولاية بنسلفانيا ، إنّ القيام بإضافة الملح إلى الشاي قد يساعد من تخفيف الطعم المر للشاي.

واقترحت الالدراسة أيضا القيام بإضافة الحليب الفاتر إلى الشاي وذلك في حين أنّ البريطانيين يقومون بإضافته باردا، أو حتى تسخين الكوب أو الإبريق وذلك قبل إضافة الشاي وذلك للقيام بزيادة كمية الكافيين ومضادات الأكسدة.

وقد أثار الاقتراح والذي يطال أحد التقاليد التي تعد الأكثر أهمية في الثقافة البريطانية، جدلا واسعا قد شاركت فيه السفارة الأمريكية في لندن.

وقد قالت السفارة بأسلوب ساخر وذلك خلال بيان: "لا يمكن البقاء صامتين وذلك أمام بعض الأقتراحات التي تعد مخزية والتي تهدد العلاقة المميزة مع المملكة المتحدة، مؤكدة أن القيام بإضافة الملح إلى الشاي لا يمثل سياسة رسمية للولايات المتحدة ولن يكون كذلك مطلقا".

وأضافت السفارة أنها ستقوم بالأستمرار في إعداد الشاي وذلك بالطريقة الصحيحة أي عن طريق القيام بتسخينه في المايكروويف، وهو ما يشكل بدعة للبريطانيين".