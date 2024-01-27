الحق نفسك.. اختبار دم بسيط لتشخيص وعلاج أورام الدماغ| تفاصيل كاملة

يعتزم مجموعة من العلماء البريطانيون القيام بإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث وذلك حول مدى جدوى القيام باختبار دم جديد يمكن من خلاله الكشف عن بعض الأنواع من سرطانات الدماغ.

ووفقا لموقع أكسبريس يعتقد أن هذا الاختبار، والذي يوصف بأنه عبارة عن "خزعة سائلة"، يعد الأول من نوعه في العالم، ويمكن أن يساعد في التقليل من الحاجة إلى اللجوء إلى الجراحة والتي تعد محفوفة بالمخاطر، وتعد لازمة لتشخيص بعض الأنواع من أورام الدماغ.

ويقول الخبراء إن الاختبار يمكن أن يؤدي أيضا إلى القيام بالتشخيص المبكر، وهو الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى القيام بتسريع العلاج وربما القيام بزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة وذلك للمرضى الذين يعانون من أحد أكثر أشكال سرطان الدماغ فتكا.