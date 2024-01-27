صورة جيجي حديد والممثل برادلي كوبر تثير الجدل من جديد .. شاهد

أثارت صورة قام مجموعة من المصورين بمحاولة إلتقاطها لكلا من عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد و الممثل الأمريكي برادلي كوبر الكثير من الجدل لتؤكد شائعات عودة علاقتهما مرة أخرى.

وقد وثقت الصورة محاولة عدسات المصورين من القيام برصد جيجي حديد، وذلك برفقة الممثل الأمريكي برادلي كوبر، وذلك بعد حوالي عدة أشهر من انتشار الشائعات وذلك حول وجود علاقة عاطفية بينهما.

وقد أظهرت الصور الثنائي وكل منهما يسير جنبًا إلى جنب وذلك في العاصمة لندن ويمسكان بيدي بعضهما ويعد هذا هو الظهور العلني الأول لهما وذلك منذ أكتوبر من العام الماضي، وذلك رغم القيام برصدهما سابقًا وذلك أثناء قيامهما تناولهما العشاء معًا في عدة مناسبات.