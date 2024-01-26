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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مطعم 7 أكتوبر يثير ضجة على السوشيال ميديا وغضب إسرائيلي.. ما القصة؟

صدى البلد

أثار مجموعة من النشطاء في الأردن الكثير من الجدل وذلك لتداولهم لمجموعة صور وفيديوهات وذلك لمطعم 7 أكتوبر ، مطالبين بالقيام بدعمه والقيام بالشراء منه وذلك بعد أن قام مواطن أردني بالقيام بافتتاحه وذلك في لواء المزار الجنوبي وذلك بمحافظة الكرك جنوبي الأردن،  وقد تم القيام بإطلاق تلك الأسم عليه وذلك تخليدا لليوم الذي أقدم من خلاله بعض عناصر حركة حماس وذلك من محاولة دخول مستوطنات غزة وذلك في عملية قد أطلق عليها "طوفان الأقصى".

تفاعل أردني وغضب إسرائيلي

 

وقد لقي اسم المطعم تفاعلا بالمجتمع الأردني والذي يعد داعم للمقاومة الفلسطينية والتي تقاتل في قطاع غزة وذلك منذ أكثر من 110 أيام، فيما قد شنت الصحافة العبرية هجوماً يعد لاذعاً على الأردن.

وقد رد أحد المستوطنين على الصورة قائلاً إنها تعد فرصة مناسبة للقيام بتصديرحوالي مليوني فلسطيني من سكان غزة وذلك إلى الأردن للقيام بتناول الشاورما مجانا وذلك لأنها تعد أفضل لهم من الموت من الجوع والمرض بقطاع غزة".

حركة حماس مستوطنات غزة مقاومة الفلسطينية

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