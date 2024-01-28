فنان الأثاث بالغردقة.. يستخرج الجمال من بقايا الأخشاب

في أحد أحياء الغردقة، يُفتح باب ورشة مصطفى السيسي، الحرفي الذي يحوّل بقايا الأخشاب إلى قطع فنية في عالم الأثاث المنزلي.

يستخدم السيسي موهبته وحرفته لخلق قطع فريدة، تأتي بأسعار ميسورة مقارنة بالقطع الجديدة، يكمن سر السحر في استخدامه للأخشاب التالفة من فنادق السياحة، التي تكسب قطعه الفرادة والأصالة.

يدير مصطفى السيسي ورشته بالتعاون مع فريق صغير من الحرفيين الماهرين، الذين يجسدون تصاميمه في قطع أثاث متنوعة، يستخدم الأخشاب القديمة لبناء الهياكل، مع تدعيم القطع بمواد جديدة لتحقيق الجودة العالية.

تتميز هذه المبادرة بإثارة اهتمام التجار والمواطنين على حدٍّ سواء، حيث يروّج مصطفى لقطعه بأسعار مناسبة وجودة فائقة ويعكس استخدامه للأخشاب القديمة فلسفة التوفير وإعادة التدوير، مما يسهم في دعم البيئة وتوفير خيارات اقتصادية للعملاء في ظل ارتفاع أسعار الأثاث الجديد.