جناح شلاتين وحلايب يتألق بمعرض الكتاب.. رؤية فنية تجسد تراث جنوب البحر الأحمر

تألق جناح "شلاتين وحلايب" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، في إطار جهود تعزيز التواصل الثقافي والترويج للمنتجات اليدوية والتراثية، وقد أعلنت هذه الحرف اليدوية عن هوية جنوب البحر الأحمر بتصاميمها المميزة التي تعبر عن التراث والهوية الثقافية لأهالي المنطقة.

بدعم من اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تحققت هذه المشاركة كنموذج للمشاركة المجتمعية بالمعارض، بهدف نشر ثقافة وفنون أهالي جنوب البحر الأحمر.

وقد استقطب جناح شلاتين وحلايب اهتمام الزوار بفضل تنوع منتجاته التي تشمل الحرف اليدوية، الحقائب، الاكسسوارات، والأطباق المصنوعة من مواد كالجلود والخوص والخرز.

تميزت هذه المشاركة بتسليط الضوء على المنتجات الخاصة بالعطور والبخور والتجميل، إضافةً إلى المشغولات اليدوية.

وأكدت كريمة سعيد، المسؤولة عن الجناح، أن هذه المشاركة تسهم في توفير فرص عمل للمرأة المعيلة، وتعكس تنوع الثقافة المصرية.

تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، يستمر معرض القاهرة الدولي للكتاب في استقبال الزوار حتى 6 فبراير المقبل، وسط توقعات بتعزيز الفهم والتقارب الثقافي، وتسليط الضوء على الإبداع والتراث في جنوب البحر الأحمر.