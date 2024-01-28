علامات تلف طرمبة البنزين بالسيارات

طرمبة البنزين هي المسؤولة عن دفع الوقود من خزان وقود السيارة للمحرك، وتحدث تلك العملية من خلال عمود معدني ممتد أسفل السيارة ويصل من التانك حتي الرشاشات الموجودة قبل الدخول لغرفة الاحتراق.

اعراض تلف طرمبة البنزين بالسيارات

وبالتالي هناك مجموعة من الأعطال تظهر فجأة نتيجة حدوث خلل بـ طرمبة بنزين السيارة ، ومن هنا يجب اجراء فحص شامل لنظام الوقود لتحديد ما إذا كانت طرمبة البنزين تكمل بكفاءة ام لا .

1- انخفاض ضغط الوقود :

اعراض تلف طرمبة البنزين بالسيارات

إذا قام أصحاب السيارات بتشغيلها في الصباح وأخذت فترة طويلة حتي تعمل ذلك يدل علي وجود عطل بطرمبة البنزين ، بالإضافة إلى ضعف قوة التسارع ، ويحدث ذلك بسبب عدم وصول الوقود بالكميات الكافية للمحرك .

2- سماع صوت طرمبة البنزين :

اعراض تلف طرمبة البنزين بالسيارات

إذا حدث خلل بطرمبة بنزين السيارة فينتج عن ذلك صدور صوت من الطرمبة في حالة تشغيل السيارة ، وفي هذه الحالة يجب تغيرها .

3- حدوث تذبذب بعداد السرعة :

اعراض تلف طرمبة البنزين بالسيارات

في حالة عدم استقرار ضغط البنزين المسؤول عن تغذية المحرك بالوقود يحدث تذبذب في عداد السرعة عن التحرك بالسيارة .

4- ظهور تقطع مفاجئ بالسيارة :

اعراض تلف طرمبة البنزين بالسيارات

تنقطع السيارة فجأة عن العمل أثناء القيادة نتيجة حدوث عطل بطرمبة البنزين التي تعمل علي توفير الوقود بشكل منتظم للمحرك .

5- تأخر في الاستجابة للبنزين :

اعراض تلف طرمبة البنزين بالسيارات

في الكثير من الأحيان يحدث تأخر في استجابة المحرك عند الضغط على دواسة البنزين، وذلك يشير إلى وجود مشكلة في نقل الوقود من الخزان إلى المحرك.