زيادة 5 جنيهات.. هتدفع كام في باقات الخط الأرضي مسبقة الدفع؟.. تفاصيل

تصدرت محركات البحث جوجل الاسعار الجديدة لباقات الخط الأرضي مسبقة الدفع، بعدما قررت الشركة المصرية للاتصالات مشغل الإنترنت الأرضي في مصر رفعها .

زيادة أسعار باقات الخط الأرضي

رفعت الشركة المصرية للاتصالات أسعار باقات الخط الأرضي مسبقة الدفع، بزيادة وصلت قيمتها إلى 5 جنيهات، وذلك بداية من 11 يناير الماضي.

وحسب الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، تغيرت أسعار باقات الخط الأرضي مسبقة الدفع إلى 25 جنيها شهريا (75 جنيها كل ربع سنة) بدلا من 20 جنيها شهريا، و40 جنيها شهريا (120 جنيها كل ربع سنة) بدلا من 35 جنيها، و70 جنيها شهريا (210 جنيهات كل ربع سنة) بدلا من 65 جنيها.

كانت المصرية للاتصالات قد رفعت إجمالي مصاريف طلب وتركيب الخط الأرضي بالضريبة والدمغة إلى 203.40 جنيهاً بدلاً من 115.03 جنيه.

ولم ترفع المصرية للاتصالات مصاريف تقديم طلب لتركيب التليفون الأرضي البالغة قيمتها 17.5 جنيه، بينما رفعت مصاريف التركيب من 72.5 جنيه إلى 150 جنيها بنسبة زيادة تخطت 106% ليصل إجمالي مصاريف الطلب والتركيب بدون ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة 167.5 جنيه بدلا من 90 جنيها.

ورفعت الشركة المصرية للاتصالات "وي" أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسب وصلت لأكثر من 30%، منذ 5 يناير الجاري، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.

وزادت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيها، لا تشمل الضريبة، بدلا من 120 جنيها، وبلغ قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 225 جنيها بدلا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

ويصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.

آخر مهلة للسداد

من الجدير بالذكر أن 14 فبراير هو آخرمهلة لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 في الشركة المصرية للاتصالات بدون إجراءات، قبل أن يتم تحويل الخط لخدمة الاستقبال فقط، وذلك لمن لم يتم تحويلهم للباقات مسبقة الدفع.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات يوم 15 يناير إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، وذلك عن أشهر الاستخدام أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023، للعملاء الذين لم يتم تحويلهم لباقات الدفع المسبق للخط الأرضي.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2024، بخطوات سهلة وبسيطة.

ويمكن لعملاء الفاتورة للخط الأرضي معرفة فاتورة يناير من خلال الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات باستخدام رقم الهاتف، أو من خلال الاتصال بالرقم المختصر (19777) وتسجيل رقم الهاتف المستعلم عنه ليتم إظهار قيمة الفاتورة.

وحولت الشركة المصرية للاتصالات عددا من عملاء الهاتف الأرضي لنظام الدفع المسبق بدلا من الفواتير منذ منتصف العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تحويل كافة عملاء الخط الأرضي لنظام الدفع المسبق خلال العام الجاري.

وتتيح المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي، سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة أو من خلال شركات الدفع الإلكتروني، أو من تطبيق الشركة للهواتف الذكية "ماي واي".

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير من خلال: (الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - ماكينات شركة مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورنج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي ممكن).

وتمنح الشركة المصرية للاتصالات فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى يوم 14 من شهر فبراير، على أن تحول الخدمة للاستقبال فقط عن غير المسددين وذلك حتى 14 من مارس على أن يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.