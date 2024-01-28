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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 بالاسم ورقم الجلوس.. الخشت يوجه بتكثيف برامج التوعية للطلاب والزيارات الميدانية للمشروعات القومية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت الآن

 

ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023 / 2024 .

اعتماد نتيجة الدراسات العليا دور نوفمبر بعلاج طبيعى القاهرة

 

أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.


غداً.. انطلاق فعاليات مؤتمر نظام التعليم «STEM» برعاية رئيس الوزراء

 

تطلق   وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدًا، الاثنين 29 يناير 2024، تحت رعاية الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات"، وذلك على مدار يومي 29 و30 يناير 2024، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).


انطلاق الملتقى الأول للأنشطة الطلابية لكليات الطب بجامعات الصعيد في الوادي الجديد

 

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إنطلاق الملتقي الأول للأنشطة الطلابية لكليات الطب بجامعات الصعيد تحت عنوان «أطباء الجمهورية الجديدة» والذى تستضيفه جامعة الوادي الجديد بمدينة الخارجة في الفترة من ٢٧ حتى ٢٩ من يناير الجارى بمشاركة كليات الطب بجامعات بنى سويف والازهر باسيوط وسوهاج وميرت والاقصر بالإضافة إلى كلية الطب بالوادى الجديد.


افتتاح معرض مشروعات طلاب قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون بفنون تطبيقية حلوان

 

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض مشروعات طلاب قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون بكلية الفنون التطبيقية، والذي أقيم تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وبحضور الدكتور شريف حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ايمان ابو طالب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.

 

الخشت يوجه بضرورة تكثيف برامج التوعية للطلاب والزيارات الميدانية للمشروعات القومية

 

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 /2024، في إطار مشروع إعادة بناء الإنسان وتطوير العقل وتشكيل شخصية الطلاب.

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