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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بسبب جولة أخيرة.. أحمد السقا مطلوب على السوشيال ميديا

جولة أخيرة
جولة أخيرة

تصدر الفنان أحمد السقا تريند مواقع التواصل الاجتماعى وأصبح حديث السوشيال ميديا مع بدء عرض الحلقات الثلاث الأولى من مسلسله الجديد "جولة أخيرة" الذى انطلق عرضه على prime video، اذ حظى العمل بمشاهدة وتفاعل كبير من الجمهور على أحداثه وكذلك اشادتهم بالمجهود والآداء الكبير الذى يقدمه السقا خلال الحلقات.

وجاءت ردود الأفعال حول المسلسل والشخصية التي يقدمها أحمد السقا خلال جولة أخيرة مميزة للغاية اذ أشاد الجمهور بتركيز السقا الشديد في الشخصية وتقلباتها و تحضيراته الجيدة، وظهور استعداده الجيد بالتمرين علي الـ fights، مع قدرته على مشاهده كـ fighter و كدكتور مع وجود مشاعر إنسانية مضطربة لشخصية مزدوجة ذات تركيبة خاصة.

مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، صفاء الطوخى، حنان سليمان، سحر رامى، الطفلة ملك فهمى، وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

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أحمد السقا بـ جولة أخيرة 

تدور أحداث "جولة أخيرة" في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى (أحمد السقا)  الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم الملقب بـ تامبي (أشرف عبد الباقى)، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية.

ويفتح أحمد السقا سوقاً جديداً للأعمال الفنية المصرية والعربية خلال نافذة عرض عالمية مثل أمازون لم تكن متواجدة فى السوق المصرى والعربى خلال السنوات الماضية، ومع عرض مسلسل "جولة أخيرة"على المنصة سيكون هناك مجالاً لعرض أعمال لنجوم مصريين وعرب خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن أحمد السقا يخوص دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "العتاولة" ويشارك معه في البطولة طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، هدى الاتربى، حنان يوسف، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، سامي مغاوري، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال.

مسلسل جولة أخيرة
مسلسل جولة أخيرة
مسلسل جولة أخيرة
مسلسل جولة أخيرة
مسلسل جولة أخيرة
مسلسل جولة أخيرة
مسلسل جولة أخيرة
مسلسل جولة أخيرة
مسلسل جولة أخيرة
مسلسل جولة أخيرة
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