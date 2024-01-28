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رئيس التحرير
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الحكومة تكشف حقيقة منع رحلات العمرة ٦شهر فبراير

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول حقيقة شائعات وقف العمرة والسفر للسعودية مع اقتراب موسم العمرة الخاص برمضان انتشرت شائعات بوقف العمره والسفر للسعودية.

ونفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل، مُشددةً على استمرار شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة بشكل طبيعي وفقاً للمواعيد المقررة دون توقف، مع القيام بدورها في تقديم خدماتها للمواطنين الراغبين في أداء العمرة، مشيرةً إلى التزام شركات السياحة في إنهاء إجراءات المعتمرين، ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة دون أي توقف، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة، وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة، وطبقاً للقانون المنظم لعمل البوابة، والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين، وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

منع رحلات العمرة ايقاف رحلات العمرة الريال مقابل الجنيه عمرة رجب عمرة شعبان عمرة رمضان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شركات السياحة

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