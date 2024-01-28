محافظ البحر الأحمر يسلم عقود 93 ورشة بمدينة الحرفيين بالغردقة

قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، بتسليم عقود 93 ورشة لعدد 80 متعاقد بمدينة الحرفيين بالغردقة ، جاء ذلك تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي ال 54 .

ومن جانبه وجه المحافظ التهنئة لأصحاب الورش علي استلام عقودهم ، متمنيا التوفيق لهم ، مشيرا ان المحافظة بذلت قصارى جهدها لتذليل كافة العقبات التي كانت تعوق تسليم تلك الورش ، مؤكدا انهم النواة التي سنبدأ بها مدينة الحرفيين لنقل جميع الورش من داخل الكتلة السكنية .

وفي سياق متصل أكد المحافظ أن مدينة الحرفيين تعد أول مدينة صناعية للحرفيين بالغردقة ، تقام على مساحة 60 فدانا ، وتشمل إنشاء 1253 وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو 134 محلا تجاريا ، مما يساهم في توفير العديد من المحلات لأرباب الحرف المختلفة ، ويساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وأرباب الحرف بالمدينة ، فضلا عن الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية ونقل الورش الصناعية .

حضر تسليم العقود اللواء محمد البنداري السكرتير العام ، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، واللواء أحمد مهدي رئيس حي شمال ، واللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب .