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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يسلم عقود 93 ورشة بمدينة الحرفيين بالغردقة

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، بتسليم عقود 93 ورشة لعدد 80 متعاقد بمدينة الحرفيين بالغردقة ، جاء ذلك تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي ال 54 .

ومن جانبه وجه المحافظ التهنئة  لأصحاب الورش علي استلام عقودهم ، متمنيا التوفيق لهم ، مشيرا ان المحافظة بذلت قصارى جهدها لتذليل كافة العقبات التي كانت تعوق تسليم تلك الورش ، مؤكدا انهم النواة التي سنبدأ بها مدينة الحرفيين لنقل جميع الورش من داخل الكتلة السكنية .

وفي سياق متصل أكد المحافظ أن مدينة الحرفيين تعد أول مدينة صناعية للحرفيين بالغردقة ، تقام على مساحة 60  فدانا ، وتشمل إنشاء 1253 وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو 134 محلا تجاريا  ، مما يساهم في توفير العديد من المحلات لأرباب الحرف المختلفة ، ويساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وأرباب الحرف بالمدينة ، فضلا عن الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية ونقل الورش الصناعية .

حضر تسليم العقود اللواء محمد البنداري السكرتير العام  ، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة  ، واللواء أحمد مهدي رئيس حي شمال  ، واللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب .

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