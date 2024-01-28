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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محادثات جديدة متوقعة للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة

صدى البلد

من المتوقع أن تبدأ جولة جديدة من المحادثات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة، بينما يجتمع مسؤولون من الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل ومصر في فرنسا. وتضم المحادثات، التي نقلتها وكالة أسوشيتد برس، شخصيات بارزة مثل مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، ورئيس وكالة المخابرات الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومسئولين مصريين.

 

يدور الإطار المقترح من قبل المفاوضين الأمريكيين حول وقف الأعمال العدائية لمدة شهرين بين القوات الإسرائيلية وحماس. وتقترح الخطة وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة 30 يومًا لإطلاق سراح ما تبقى من الرهائن الإسرائيليين من النساء والمسنين والجرحى. وفي وقت لاحق، تم اقتراح وقفة ثانية مدتها 30 يومًا لإطلاق سراح الجنود الإسرائيليين والرهائن الذكور، بالتزامن مع زيادة المساعدات المسموح بها إلى غزة والهدف النهائي هو خلق فرصة لإجراء مفاوضات أكثر شمولاً تؤدي إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد.

 

ومع ذلك، فقد تردد أن حماس رفضت أي اتفاق لا يضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار خلال المحادثات الأخيرة في الدوحة.

 وكانت إسرائيل قد عرضت في السابق وقف القتال لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح الرهائن ولكن دون الالتزام بإنهاء دائم للصراع.

 

وفي وقت سابق، قدمت القاهرة اقتراحاً يقترح وقف القتال لمدة عشرة أيام، بشرط الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وإطلاق سراح الرهائن، ورحيل زعماء حماس من المنطقة. ولم يحظ هذا الاقتراح بالقبول، مما أدى إلى محادثات على نطاق أصغر ركزت على تسهيل دخول الأدوية الأساسية للرهائن مقابل زيادة طفيفة في المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

 

ويأتي الاجتماع في فرنسا بعد إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية مقابل 180 أسيرًا فلسطينيًا ووقف مؤقت للقتال، مع إطلاق سراح 23 رهينة تايلاندية أيضًا في صفقة منفصلة.

 

وفي خضم الصراع المستمر، أسفر القصف الإسرائيلي لقطاع غزة عن حصيلة شهداء تجاوزت 26,422 شخصًا، وفقًا لتقديرات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

 

أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن مبعوثه بريت ماكجورك إلى الشرق الأوسط، وحث على إحراز تقدم في مفاوضات الرهائن. وأجرى بايدن مناقشات مع الزعيم القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتعزيز الجهود للتوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

 

وبينما أعرب البيت الأبيض عن أمله في إحراز تقدم، حذر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي من توقع تطورات وشيكة خلال مؤتمر صحفي.

 

تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ إجراءات أكثر حسما لتحرير الرهائن في غزة، خاصة بعد أن اقتحم 20 من أقارب الرهائن البرلمان الإسرائيلي هذا الأسبوع مطالبين بإجراءات عاجلة. وكشف تسجيل صوتي مسرب أيضًا عن انتقادات نتنياهو لدور الوساطة القطرية، مما أثار رد فعل قويًا من قطر، واصفة التصريحات بأنها "غير مسؤولة ومدمرة" لجهود الوساطة.

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