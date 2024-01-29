مبلغ شهري ضخم.. فيتوريا ثاني أغلى مدرب في بطولة أمم إفريقيا

يهاجم الجمهور مدرب منتخب مصر روي فيتوريا، وصفوه بافتقاد حنكة إدارة المباريات الافريقية، ويتصدر فيتوريا ثاني أغلى مدرب في قائمة بطولة أمم إفريقيا.





وجاء في المركز الأول جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر المُقال براتب 208 ألف دولار، أما ثاني أغلى مدرب في بطولة أمم إفريقيا روي فيتوريا بمبلغ 200 الف دولار شهرياً.





وجاء في المركز الثالث خوان لويس جاسيت مدرب منتخب كوت ديفوار براتب 108 آلاف دولار شهريًا،والمركز الرابع هو جوزيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا براتب 70 ألف دولار شهريًا.





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