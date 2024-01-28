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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تهديدات بحرب أهلية.. ماذا يحدث في تكساس الأمريكية؟ |فيديو وصور

خلاف كبير بين تكساس
خلاف كبير بين تكساس والحكومة الأمريكية

تستمر المواجهة غير المسبوقة بين ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية على الحدود الجنوبية؛ حيث أصبحت منطقة إيجل باس مسرحا لخلاف متزايد بين سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية حول كيفية معالجة أزمة المهاجرين.

في تكساس، يواصلون مراقبة نقل المركبات المدرعة إلى المناطق الجنوبية من الولاية الأقرب إلى الحدود (الدبابات، ومركبات المشاة القتالية، والمدافع ذاتية الدفع، والمركبات ذات العجلات).

بالأمس أفيد بأنه يتم نقل ما يصل إلى 40 دبابة و72 مركبة قتال مشاة و48 بندقية ذاتية الدفع.

كما اتجه 5000 سائق شاحنة إلى حدود تكساس للاعراب عن الدعم.

 

ويحمي الحرس الوطني في تكساس  الحدود الأمريكية المكسيكية حاليا بالمعدات العسكرية وحاويات الشحن محاطة بالأسلاك الشائكة.


ووفقا لشبكة "سي إن إن"، يتمحور الخلاف حول من له السلطة على هذا الجزء من الحدود مع المكسيك. وأفادت الشبكة بأت الخلاف اشتد في 10 يناير الماضي، عندما منعت سلطات الولاية حرس الحدود الفيدراليين من الوصول إلى منطقة في إيجل باس، والتي شهدت ارتفاعا في عبور المهاجرين. 

وتشمل هذه المنطقة متنزه شيلبي، الذي يقع في ريو غراندي، وهو الآن “مُسيّج بأسلاك شائكة تعيق وصول حرس الحدود الفدراليين”.

وارتفعت حدة الخلاف مرة أخرى في 12 يناير الماضي، بعدما غرق طفلان وامرأة في جزء قريب من نهر ريو غراندي، الذي  قامت الإدارة العسكرية المحلية بتولي مهمة تأمينه.

ووفقا لتقرير شبكة "سي إن إن"، بدأ المسؤولون في تكساس والمسؤولون الفيدراليون، بعد هذه الحادثة،  يتبادلون الاتهامات بالمساهمة في حدوث هذه المأساة.

وفي يوم الأربعاء 10 يناير، منع الحرس الوطني في تكساس دورية الحدود من وضع معدات مراقبة متنقلة داخل منتزه شيلبي.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت ولاية تكساس أنها منعت دورية للحرس الفيدرالي من الوصول إلى عدة أميال من الحدود، حسبما قال مصدر من سلطات إنفاذ القانون. 

وفي ذلك الوقت تقريبا، بدأت سلطات الولاية في إقامة أسلاك شائكة وسياج وبوابات لإغلاق الوصول إلى شيلبي بارك المجاور، والذي  يقع أسفل جسر كان أعوان الحرس الفيدراليون يستخدمونه كمنطقة انتظار للمهاجرين، وفقًا لروبرت دانلي، المنسق الميداني الرئيسي للجمارك الأميركية وحماية الحدود في ديل ريو.

ويوم الجمعة 12 يناير، في حدود الثامنة  مساء بالتوقيت المحلي، قال المعهد الوطني للهجرة في المكسيك إنه علم بوفاة طفلين وامرأة غرقا، والتي وقعت في منطقة شيلبي بارك تحديدا.

وخلال الأيام التي تلت تفاقم الخلاف بين الطرفين، سلطات تكساس من جهة، والسلطات الفدرالية المسؤولة عن مراقبة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود، من جهة أخرى، ما تسبب في تعطيل عمليات القبض على المهاجرين غير الشرعيين ووفاة بعضهم.

وقال دانلي، في بيان للمحكمة العليا الأمريكية، إنه تم إبلاغ مشرف دورية الحدود من محطة إيغل باس، بحالات الغرق الثلاثة. 

وكانت "سي أن أن" قالت في تقرير سابق، إن عدد توقيفات المهاجرين غير الشرعيين في إيغل باس بولاية تكساس، انخفض بشكل ملحوظ، من آلاف يوميا قبل بضعة أسابيع،  إلى حوالي 500  فقط يوميا.


وفي تقريرها، السبت، قالت "سي أن أن" إن حادث الغرق، وكذلك إنقاذ مهاجرين آخرين على الجانب الأميركي من نهر ريو جراندي من قبل السلطات المكسيكية  "يؤكد أن ولاية تكساس ثابتة في جهودها للسيطرة على الحدود" في المنطقة ".

وأعلنت أربع عشرة ولاية أمريكية التزامها بنشر قوات تابعة للحرس الوطني لدعم تكساس في تعزيز دفاعاتها على الحدود الجنوبية، وذلك في إطار الرد على التحديات المتصاعدة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وتشمل الولايات أركنساس، وأيوا، وداكوتا الشمالية، وأوهايو، وأوكلاهوما، وكارولينا الجنوبية، وداكوتا الجنوبية، وفيرجينيا، وفيرجينيا الغربية، وأيداهو، وفلوريدا، وتينيسي، ونبراسكا، وميسيسيبي.


كما أشاد الرئيس السابق دونالد ترامب يوم السبت بحاكم تكساس، جريج أبوت، لعدم السماح لإدارة بايدن بإزالة الأسلاك الشائكة في ممر شعبي للمهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في عداء متصاعد بشأن الهجرة.

وفي خطاب ركز بأغلبية ساحقة على أمن الحدود، قال ترامب إنه ينبغي منح تكساس الدعم الكامل في تدابيرها لردع المهاجرين على طول الحدود الأمريكية المكسيكية.

وتقيد الولاية دورية الحدود الأمريكية بعد أن مهدت المحكمة العليا الطريق لهؤلاء العملاء الفيدراليين لقطع أو إزالة الحاجز المعدني الحاد.

وقال ترامب "عندما أكون رئيسا، بدلا من محاولة إرسال أمر تقييدي إلى تكساس، سأرسل لهم تعزيزات،"جاء ذلك خلال كلمته لحشد من مؤيديه في لاس فيجاس.

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