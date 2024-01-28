جامعة الزقازيق تشارك بمعسكر إعداد "قادة الوطن العربى" بالأقصر

أكد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة شاركت بوفد طلابى بالبرنامج التدريبي "إعداد قادة الوطن العربي" تحت شعار LEADERS 2030، الذي ينظمه معهد إعداد القادة برعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر ، بمشاركة ٢٠ دولة عربية ، بمدينة الأقصر.

أضاف رئيس جامعة الزقازيق انه تشارك الجامعة بالبرنامج التدريبى تحت إشراف محمد متولى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة ، وإيهاب غنيم ، بوفد مكون من ٤ طلاب هم الطالبة شيماء تامر بكلية الآداب ، والطالبة ندا خالد كلية التربية للطفولة المبكرة ، والطالب أحمد محمد عبد الغنى بكلية العلوم ، والطالب عمر إيهاب السيد بكلية الطب.

وأشار إلى انه ينعقد البرنامج التدريبى حتى يوم الخميس الموافق 1 فبراير ٢٠٢٤، وتنطلق غداً فعاليات الجلسة الافتتاحية فى تمام الساعة العاشرة صباحاً ، بمقر مركز محافظة الأقصر للمؤتمرات، وبحضور رؤساء الجامعات العربية والمصرية وكبار الضيوف.

جدير بالذكر أن البرنامج يتضمن عدداً من المحاضرات التى تنمى مهارات القيادة اللازمة لبناء الشخصية، وورش العمل الذاتية التي تستهدف تنمية مهارات القيادة والتفكير الابتكاري وريادة الأعمال لدى الشباب العربي، ومناقشة المبادرات المهتمة بتنمية مجتمعات الوطن العربي، والخروج بتوصيات الطلاب حول هذه المبادرات، هذا بالاضافة إلى بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر.