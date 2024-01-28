عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الزقازيق تشارك بمعسكر إعداد "قادة الوطن العربى" بالأقصر

صدى البلد

أكد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة شاركت بوفد طلابى بالبرنامج التدريبي "إعداد قادة الوطن العربي" تحت شعار LEADERS 2030، الذي ينظمه معهد إعداد القادة برعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر ، بمشاركة ٢٠ دولة عربية ، بمدينة الأقصر.

أضاف رئيس جامعة الزقازيق انه تشارك الجامعة بالبرنامج التدريبى تحت إشراف محمد متولى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة ، وإيهاب غنيم ، بوفد مكون من ٤ طلاب هم الطالبة شيماء تامر بكلية الآداب ، والطالبة ندا خالد كلية التربية للطفولة المبكرة ، والطالب أحمد محمد عبد الغنى بكلية العلوم ، والطالب عمر إيهاب السيد بكلية الطب.

بيطري الشرقية ينظم قافلة طبية مجانية بمنشأة أبو عمر

وأشار إلى انه ينعقد البرنامج التدريبى حتى يوم الخميس الموافق 1 فبراير ٢٠٢٤، وتنطلق غداً فعاليات الجلسة الافتتاحية فى تمام الساعة العاشرة صباحاً ،  بمقر مركز محافظة الأقصر للمؤتمرات، وبحضور رؤساء الجامعات العربية والمصرية وكبار الضيوف.

جدير بالذكر أن البرنامج  يتضمن عدداً من المحاضرات التى تنمى مهارات  القيادة اللازمة لبناء الشخصية، وورش العمل الذاتية التي تستهدف تنمية مهارات القيادة والتفكير الابتكاري وريادة الأعمال لدى الشباب العربي، ومناقشة المبادرات المهتمة بتنمية مجتمعات الوطن العربي، والخروج بتوصيات الطلاب حول هذه المبادرات، هذا بالاضافة إلى بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر.

اتحاد الجامعات العربية إعداد القادة الافتتاحية اتحاد الجامعات التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق الدكتور خالد الدرندلى الجامعات العربية الطلاب بالجامعة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

رجلي كانت بدون حركة.. خالد سليم يتحدث عن تفاصيل تعرضه للشلل

ترشيحاتنا

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

بكاميرا 50 ميجابكسل..Infinix تطرح موبايل جديد بأقل من 3000 جنيه

فضيحة كبرى| تفاصيل قمع مظاهرات مناصرة فلسطين في جامعات أمريكا.. ضرب نار واستخدام مواد كيميائية

باقي 3 أيام .. وظائف جديدة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل

سيارات مستعملة بـ 200 ألف جنيه بالسوق المصري

بايدن: جماعات مدعومة من إيران نفذت هجوما على قواتنا بالأردن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أصلها وملامحها.. ملكة جمال اليابان في ورطة |ما القصة؟

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ميرهان حسين أثارت ضجة | شاهد

شاهد مقطع فيديو لأسد يشارك صاحبه وجبة من الكبسة

تاريخ مواجهات مصر ضد الكونغو..وخبيرة أبراج توقعت فوز هذا الفريق

فيديو

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ