عبدالمجيد جابر: لا وقت للمجاملات في اختيار الأعضاء على حساب المحامين

صرح عبد المجيد جابر والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح علي مقعد استئناف القاهرة والذي اعلن ترشحه علي مقعد استئناف القاهرة

وطالب عبدالمجيد بعودة قلعة الحريات لحفظ كرامة ابنائها وتسترد مهنة المحاماة قيمتها وهيبتها وحل مشاكل المحامين والوقوف مع هموم المحامين فيما يعانوه من غلاء المعيشة وضعف العمل النقابي ورخاوته

وطالب جابر عبد المجيد جابر بالبعد عن المجاملات والتربيطات والشلليه في اختيار المرشحين

واختيار القوائم كون القوائم لا تأتي بأفضل الاعضاء المهنيين..

واستطرد جابر بأن التغيير قادم بيد وعزيمة الشباب في نقابة المحامين وان رياح التغيير قادمه بقوه في نقابة المحامين

واختتم جابر بمطالبته برقمنة نقابة المحامين وتطوير اليات النقابه الرقميه